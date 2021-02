Inter-Juventus, la Procura Figc non procederà per la presunta bestemmia di Buffon

In attesa del giudizio per la precedente violazione durante Parma-Juventus (verdetto atteso nei prossimi giorni), nessun altro deferimento in arrivo per Gianluigi Buffon in merito alla presunta bestemmia dopo il gol subito da Lautaro Martinez in Inter-Juve di Coppa Italia. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la Procura della Figc ritiene l'audio non sufficientemente chiaro per procedere al deferimento.

Getty Images