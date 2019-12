Inter-Juve, un testa a testa da brivido tra mercato e calendario

IL DUELLO

Dopo otto anni di dominio bianconero, la sensazione che questa possa essere la stagione giusta per un campionato combattuto è ogni giornata più evidente. La Juve, che ha certamente una rosa più completa e profonda rispetto a quella dell'Inter, potrebbe pagare qualcosa in termini di motivazioni e infatti, almeno per il momento, l'effetto Conte ha contribuito ad azzerare il gap visto che la classifica racconta un totale equilibrio. E poi c'è il mercato di gennaio, che potrebbe fare pendere la bilancia da una parte o dall'altra.

IL CALENDARIO

Da qui alla fine del girone d'andata Inter e Juve sono attese da sfide più o meno simili e non certo semplici. I bianconeri, che il 22 saranno impegnati in Supercoppa contro la Lazio, tra due giorni anticipano il match della 17.ma giornata contro la Sampdoria (a Marassi). Una trasferta impegnativa contro una squadra che lotta per salvarsi esattamente come i cugini del Genoa, che sabato saranno ospiti dei nerazzurri a San Siro. Dopo la sosta natalizia, invece, Conte farà visita al nuovo Napoli di Gattuso mentre Sarri attenderà allo Stadium il frizzante Cagliari di Maran: due partite toste, esattamente come gli impegni che attendono le due contendenti all'ultimo turno d'andata. L'Inter se la vedrà l'11 gennaio contro l'Atalanta di Gasperini (a San Siro), la Signora invece andrà all'Olimpico contro la Roma. Un altro weekend che potrebbe modificare certi equilibri ai vertici della classifica.

CONDIZIONE E MERCATO

La sosta natalizia sarà accolta con particolare gioia sia a Milano che a Torino, perché dopo 4 mesi sull'acceleratore entrambe hanno un gran bisogno di rifiatare. Sarri e Conte con l'anno nuovo attendono anche il recupero di diversi infortunati e, soprattutto il tecnico nerazzurro, qualche nuovo innesto dal mercato perché la coperta si è dimostrata essere troppe volte corta. A centrocampo i nomi caldi sono quelli di De Paul (possibile il prestito con diritto di riscatto) e Vidal, mentre per la fascia l'obiettivo è Marcos Alonso del Chelsea. In attacco invece sembra sempre più possibile l'arrivo di Giroud, in scandenza con il Chelsea e pronto alla nuova avventura in Italia. Diverso il discorso per la Juve, che ha una rosa decisamente più completa e per questo motivo gli interventi saranno di sicuro limitati. In uscita c'è certamente Mandzukic e a centrocampo a fare le valigie potrebbe essere Emre Can ma solo se qualcuno dovesse prendere il suo posto. In questo senso, nelle prosisme settimane potrebbe decollare lo scambio con Paredes del Psg, che da tempo è sulle tracce del centrocampista tedesco.