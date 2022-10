Infortuni Juventus: Pogba in gruppo, Chiesa in amichevole

LA SITUAZIONE

Il centrocampista francese si sta allenando con i compagni, mentre per l'esterno si pensa a una partita di tagliando.

Gli infortuni in casa Juventus hanno complicato l'inizio di stagione. Pogba, Chiesa oltre a Di Maria due volte sono pedine importanti che Allegri non ha mai avuto a disposizione tra campionato e Champions League, condizionando notevolmente l'idea di squadra che i bianconeri avevano costruito in estate. La luce in fondo al tunnel per questo aspetto sembra intravedersi però, il francese si sta allenando gradualmente in gruppo coi compagni mentre per Chiesa si sta studiando una partita per fargli riprendere un po' di ritmo.

L'infortunio al menisco dell'estate di Pogba è un ricordo, come il pasticcio dell'operazione rimandata che ne ha complicato il rientro. Il francese tornerà in gruppo approfittando anche della settimana libera da impegni di campo e anche il Mondiale non è più così lontano. Ancora presto per rivederlo in campo in questo ottobre, ma se il ritmo del rientro sarà mantenuto nelle partite di novembre tra Champions League e campionato Pogba dovrebbe tornare a disposizione, giusto in tempo per il rodaggio in vista del Qatar che passa anche dalla decisiva partita del Da Luz contro il Benfica in una situazione già compromessa ma che in Portogallo ha l'unico lumicino di speranza da tenere in qualche modo acceso.

Chiesa invece sta lavorando in gruppo da due settimane dopo il complicato rientro dall'operazione ai legamenti del ginocchio e l'idea dello staff medico della Juventus è quella di organizzare un'amichevole prima di farlo rientrare a tutti gli effetti tra i giocatori convocabili.

