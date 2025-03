Il mondo del calcio piange Nico Hidalgo: nel 2014 lo acquistò la Juventus

Sui social gli ha dedicato un pensiero il Cadice, club in cui Hidalgo ha militato dal 2016 al 2018 "Non dimenticheremo mai il tuo sorriso e la tua gioia. Riposa in pace" oltre all'Extremadura, lì dove è stato protagonista prima di appendere gli scarpini al chiodo. "Questa mattina ci siamo svegliati con la triste notizia della morte di Nico Hidalgo, nostro ex calciatore - il post su Instagram del club iberico che ora non esiste più -. Vogliamo esprimere le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici. Mandiamo loro tutto il nostro amore e la nostra forza in questi momenti difficili".