Gasperini: "Grande Atalanta, la miglior prestazione stagionale"

QUI JUVENTUS

Tre punti lasciati per strada, una sconfitta in rimonta in casa dell'Atalanta. La Juventus torna da Bergamo con l'intera posta in palio: "E' stata una grande Atalanta fino al pareggio rocambolesco della Juventus - ha commentato Gasperini a fine partita -, meritavamo di vincere nettamente fino a quel momento". I nerazzurri erano in emergenza tra infortuni e squalifiche: "Non era possibile, quelli che hanno giocato hanno fatto bene. Molto bene nel primo tempo e dopo il pari fortunato la Juventus ha trovato morale e nel finale la qualità della Juve ha fatto la differenza".

Qualche episodio dubbio per le decisioni arbitrali: "C'è tanta confusione sui falli di mano, anche sul rigore che ci hanno dato avrei molti dubbi. C'è troppa confusione e non l'abbiamo voluta noi allenatori, ma l'hanno voluta altri. Così è difficile perché ci sono valutazioni diversi tra chi gioca, chi allena, chi guarda, chi arbitra. Serve una chiarezza che non c'è. Io sono convinto che gli errori ci saranno sempre, mentre sono convinto che una chiarezza maggiore si possa avere facilmente. Servirebbero indicazioni uguali per tutti e non ci vuole chissà quale scienza, altrimenti diventa una lotteria e non lo è mai stato prima".

L'Atalanta ha fatto una grande partita per più di un'ora, andando in difficoltà solo sulle giocate singole della Juventus: "Siamo stati molto bravi perché abbiamo giocato con continuità, anche se non abbiamo sfruttato occasioni importanti. Abbiamo concesso molto poco alla Juve che è molto forte e anche nel secondo tempo, dopo il vantaggio, avevamo la partita in mano. La svolta è stato il pareggio casuale dei bianconeri. Chiaramente la Juve è molto cinica, molto più rispetto a noi, ma forse questa è stata la migliore partita dell'Atalanta quest'anno".