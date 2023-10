Fagioli a San Siro per seguire la Juventus contro il Milan

caso scommesse

Il centrocampista, appena iniziata la squalifica per il caso scommesse, in tribuna al fianco di Danilo. Giuntoli: "Siamo una famiglia"

© Da video La squalifica per il caso scommesse di Nicolò Fagioli è appena partita ma la Juventus fa seguito alla promessa di stargli vicino anche in questi sette lunghi mesi: ne è testimonianza la presenza del centrocampista a San Siro, in tribuna al fianco di Danilo (infortunato), per seguire la squadra nella partita contro il Milan. "Siamo una famiglia - ha detto il ds bianconero Cristiano Giuntoli a Dazn nel pre-partita -, il fatto che sia allo stadio è un tema di ulteriore vicinanza del club: ha fatto un errore, pagherà per questo però gli siamo vicini sia nel percorso tecnico che in quello sociale".

Di Fagioli ha parlato anche il compagno Szczesny, sempre prima del match: "La squalifica è giusta: dispiace per Nicolò, ha sbagliato e ne pagherà le conseguenze. Forse non sono obiettivo perché dispiace per un collega ma è anche arrivato il momento di pensare a cosa fare: la priorità oggi dovrebbe essere aiutare i ragazzi e non tanto punirli" le parole a Dazn.

