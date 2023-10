Fagioli, ecco quando può tornare in campo dopo la squalifica

© Getty Images

Quando potrà tornare in campo Nicolò Fagioli? Il centrocampista della Juventus ha patteggiato una squalifica di 12 mesi, 5 dei quali commutati in prescrizioni alternative, con la Procura della Federcalcio in relazione alla vicenda scommesse. La sanzione scatterà dal momento in cui sul sito della Figc verrà pubblicato il dispositivo, presumibilmente nella giornata di domani 18 ottobre. A questo punto il giocatore finirà di scontare la squalifica il 18 maggio, in tempo per disputare le ultime due giornate di campionato, nella trasferta di Bologna alla penultima e all'Allianz Stadium contro il Monza alla 38.a. Lo juventino sarebbe poi a disposizione per gli Europei, in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio.