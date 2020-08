Europa League, Inter ko in finale: la Juve si vendica e fa i complimenti al Siviglia

La vendetta è un piatto che va servito freddo e in casa Juventus la portata è arrivata al tavolo dell'Inter dopo tre anni. Dopo la sconfitta dei nerazzurri nella finale di Europa League contro il Siviglia, sul profilo Twitter della squadra bianconera sono arrivati i complimenti al Siviglia per la vittoria. Evitabile? Per molti tifosi sì, ma quella della Juventus è stata anche una risposta alla stessa Inter che nel 2017 - dopo la finale di Champions League persa contro il Real Madrid - si congratularono allo stesso modo coi Merengues.