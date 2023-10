Elkann rilancia: "Con l'aumento di capitale la Juve progetta un futuro forte"

LE DICHIARAZIONI

Il presidente di Stellantis ha parlato a margine dell'inaugurazione, al Cern di Ginevra, del nuovo centro per l'educazione scientifica e la cultura

il presidente di Stellantis, John Elkann, ha parlato di Juve durante l'inaugurazione al Cern di Ginevra del Science Gateway, il nuovo centro all'avanguardia dedicato all'educazione scientifica e alla cultura, che comprende anche il nuovo auditorium intitolato a Sergio Marchionne: "L'aumento di capitale permette alla Juventus di progettare un futuro che è un futuro forte in campo e anche fuori campo. Quello che sappiamo è che se uno è forte in campo lo è anche fuori campo".

"Quest'anno la stagione 23-24 da una parte celebra questo legame di 100 che la mia famiglia ha con la Juventus e che la Juventus ha con la mia famiglia ed è anche un anno zero. È un anno zero perché è l'anno in cui la Juventus riparte su delle basi più reali", ha aggiunto Elkann, che poi ha parlato anche del caso Pogba: "Umanamente è un grande dispiacere perché sicuramente è un giocatore che è stato uno dei più grandi potenziali talenti che il calcio abbia avuto in questo periodo".