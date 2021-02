Dybala: nessuna complicanza, ma la data del rientro è incerta

LA SITUAZIONE

L'argentino è fermo dal 10 gennaio e continua a sentire dolore

Neanche il viaggio a Barcellona dal professor Cugat ha chiarito quando Paulo Dybala potrà tornare in campo. Il dottore, uno dei migliori in questo campo, ha accertato che non ci sono complicanze al ginocchio sinistro ma l'attaccante della Juve continua a sentire dolore. L'unica strada percorribile è quella di continuare con le terapie per risolvere la lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro rimediata il 10 gennaio scorso.

La prima previsione era di un recupero stimato in 20 giorni, ma ora che ne sono passati più di 40 l'attaccante non è ancora tornato in campo. Qualche allenamento in gruppo, ma nulla di più perché Dybala continua a sentire dolore.

I problemi fisici che lo stanno tormentando negli ultimi tempi hanno fatalmente rallentato anche le discussioni sul rinnovo di contratto, un tormentone che va avanti già da un po'. Paratici ha recentemente dichiarato: "Ne abbiamo parlato e ne stiamo parlando. Andremo avanti a parlarne nei prossimi giorni e nei prossimi mesi". L'impressione è che la dirigenza bianconera voglia capire se, prima o poi, si tornerà ad apprezzare il vero Dybala, quello capace di risolvere le partite con un colpo geniale, prima di sbilanciarsi in un'operazione particolarmente onerosa per le casse del club.