Dybala, all'asta per Bergamo la maglia di Juve-Inter, il Papu ringrazia

Paulo Dybala ha deciso di regalare all"Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il ricavato di un'asta online per la sua maglietta indossata in occasione dell'ultimo Juventus-Inter. "In questo momento difficile volevo donare la mia maglia usata nell'ultima gara giocata contro l'Inter, una partita ovviamente molto importante per me, per il gol segnato e per come è arrivato", ha annunciato l'attaccante della Juve su instagram. Immediato il ringraziamento del 'Papu' Gomez, "Grazie amico per la tua umiltà e disponibilità".