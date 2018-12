Derby della Mole, alta tensione: a Torino manifesti offensivi contro i granata

11/12/2018

A Torino è iniziato il countdown per il derby della Mole, una delle pertite più attese del prossimo turno. In vista del big match, in città la tensione è molto alta, come dimostrano alcuni manifesti decisamente offensivi indirizzati ai tifosi granata. "Questa settimana i topi escono a cercare rogne. Granata tornate nelle fogne", si legge su alcuni fogli appesi per le vie accompagnati da un inequivocabile disegno che accompagna l'insulto, un topo in maglia granata che viene ricacciato in un tombino da un braccio bianconero.