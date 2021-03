De Ligt verso il rientro, davanti torna la coppia Morata-Ronaldo

VERSO JUVE-PORTO

Per il ritorno degli ottavi di Champions Pirlo può contare su giocatori importanti per tentare il passaggio ai quarti

Per l'appuntamento più importante della stagione Pirlo dovrà sicuramente fare a meno di Dybala e Bentancur e dello squalificato Danilo. Le buone notizie sono il recupero di giocatori fondamentali per l'allenatore bianconero. Innanzitutto ci sarà De Ligt e, per la prima volta da qualche settimana, ci sarà abbondanza nel reparto arretrato, visto che anche Chiellini sta bene. Più probabile, però, che l'olandese vinca il ballottaggio con il veterano bianconero.

Nell'ultimo allenamento Pirlo ha avuto a disposizione tutta la rosa a parte Bentancur e Dybala. Pensando alla formazione anti-Porto, dunque, si può ipotizzare, davanti a Szczesny, una difesa con Cuadrado, Bonucci (altro recupero fondamentale), De Ligt e Alex Sandro. A centrocampo iniziano i dubbi del maestro. Sicura la presenza di Chiesa, Rabiot e Arthur, al rientro. L'altra maglia se la giocano McKennie, Ramsey e Bernardeschi. Il primo non è al meglio ma può giocare. Molto dipenderà da come Pirlo vorrà disporre in campo i suoi. Considerando che la chiave sarà il cambio di gioco e lo sfruttamento delle fasce, Chiesa occuperà quella sinistra con la destra coperta dagli avanzamenti di Cuadrado. Nel caso ci fosse McKennie, l'americano dovrà tagliare verso la trequarti, se venisse scelto Ramsey, il gallese sarebbe schierato a sinistra, in fase difensiva, e sulla trequarti in quella offensiva per facilitare le avanzate di Alex Sandro, con Chiesa dall'altra parte. Se invece dovesse esserci Bernardeschi, si cercherebbe di sfruttare la doppia presenza di incursori sulle corsie esterne in un 4-4-2, destinato a diventare un vero e proprio 4-2-4. Davanti torna la coppia Ronaldo-Morata, con Kulusevski pronto a entrare a partita in corso.

L'impresa del Porto è parecchio complicata già in partenza. Oltretutto ci sono forti problemi in difesa visto che Pepe e Mbemba sono infortunati e ancora in dubbio. Marcano non è nelle liste Uefa e sono a disposizione solo Diogo Leite e Sarr. In più, Conceiçao ha anche il dubbio legato a uno dei suoi giocatori più importanti, Jesus Corona, che è reduce da uno scontro di gioco col Gil Vicente. Le sue condizioni sono da valutare.