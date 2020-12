De Ligt, cuore Juve: "Mai pentito di essere qui. Imparo da Bonucci e Chiellini"

In un'intervista rilasciata a The Athletic, Matthijs De Ligt ha parlato di quanto sia stata importante per lui la scelta dell'Italia e della Juventus: "È una grande sfida per un difensore mettersi alla prova in Serie A, ma io adoro le grandi sfide. Ho pensato che questo fosse il posto migliore per me e non mi sono pentito della scelta. Sono davvero contento. Sono davvero fortunato, visto che gioco con quasi tutti quelli che guarderei se fossi un giovane giocatore" ha dichiarato il difensore olandese.