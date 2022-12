Danilo dal Qatar pensa alla Juve: "Dirigenti esperti, la situazione si risolverà"

LE DICHIARAZIONI

Il difensore bianconero della Seleçao, dopo la vittoria contro la Corea, ha trovato il modo di parlare del difficile momento del suo club

"Il caso Juve? Non vorrei dire molto perché sono totalmente concentrato sul Mondiale. Però sono sicuro che nel club ci sia gente di grande esperienza e responsabilità che saprà risolvere la situazione". Così Danilo, difensore della Juve e del Brasile, ha risposto a una domanda sulla situazione in casa bianconera dopo la partita vinta dalla Seleçao in goleada ai Mondiali di Qatar 2022 contro la Corea del Sud.

Di certo la Juventus si ritroverà in casa un giocatore rilanciato dall'esperienza in coppa del mondo. Danilo, contro la Corea, è stato schierato come esterno di sinistra (a sostituire il compagno di squadra anche in bianconero Alex Sandro) e lo ha fatto bene, spostandosi spesso verso il centro così come fa quando è schierato a destra, diventando un centrocampista aggiunto. Sulla sua prestazione ha dichiarato: "In questi dieci giorni ho fatto un grandissimo lavoro con i fisioterapisti per riprendermi dall'infortunio alla caviglia. È andata bene, sono contento”.