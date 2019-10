Da Dybala a CR7, è festa social: "Che bella sensazione essere di nuovo in testa"

Grande festa in casa Juve dopo la bella vittoria a San Siro contro l'Inter e il sorpasso in testa alla classifica. E sui social i bianconeri si scatenano: "Dybalamask is back! Grande vittoria, ragazzi!", scrive su Instagram Dybala postando una foto della sua esultanza dopo lo splendido gol che ha aperto la partita. "Grande prestazione della squadra. è una bella sensazione essere di nuovo in testa alla classifica", scrive invece Ronaldo protagonista anche di un simpatico siparietto nel dopo gara quando in mixed zone si ferma a dare un bacio proprio alla Joya.