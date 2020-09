Cuadrado passa l'esame di italiano: presto sarà comunitario

Sarà anche destinato a suscitare le ironie social dopo il caso Suarez ma la Juve, da questa mattina, ha un nuovo comunitario: Juan Cuadrado. Questa volta niente Università di Perugia. Il colombiano ha sostenuto l'esame nella sede di Torino dell'Università per Stranieri di Siena, una modalità che è una prassi anche per altri esaminandi non necessariamente vip. Cuadrado ha superato il test e sarà presto un giocatore comunitario.