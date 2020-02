Cristiano Ronaldo in prima fila a Sanremo per stare vicino a Georgina

Ci sarà o non ci sarà? Il dubbio è stato sciolto soltanto all'ultimo. Cristiano Ronaldo è a Sanremo per stare vicino alla compagna Georgina Rodriguez, protagonista della terza serata del Festival sul palco del Teatro Ariston con Amadeus. Il fuoriclasse della Juve, alloggiato in una suite di un lussuoso hotel della località ligure, ha preso posto in prima fila per questa 'prima' sanremese della fidanzata: completo blu, camicia bianca e cravatta, è stato inquadrato sorridente dalle telecamere. "Stiamo arrivando", aveva scritto Georgina postando su Instagram una foto mentre sta salendo in elicottero, direzione Sanremo. Era un indizio!

Georgina strega l'Ariston, CR7 in prima fila lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

ipp

ipp

ipp

ipp

ipp

ipp

ipp

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

lapresse

lapresse

ipp

ipp

ipp

ipp

ipp

ipp

ipp

ipp Georgina Rodriguez star all'Ariston davanti a CR7, seduto in prima fila. Insieme ad Alketa Vejsiu, la compagna di Cristiano Ronaldo è la grande protagonista della terza serata del Festival di Sanremo. Elegantissima, Georgina è scesa dalla temutissima scalinata e poi ha scherzato con Amadeus.





lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

ipp

ipp

ipp

ipp

ipp

ipp

ipp

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

lapresse

lapresse

ipp

ipp

ipp

ipp

ipp

ipp

ipp

ipp Ultime gallery Vedi tutte