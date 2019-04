Cristiano Ronaldo, Pasqua di lusso: spesi 20.000 euro in tre giorni

24/04/2019

Lo scudetto appena vinto ha reso più dolce la Pasqua di Cristiano Ronaldo che ne ha approfittato per andare in Croazia con la sua Georgina. Una vacanza di tre giorni nella splendida Dubrovnik naturalmente a modo suo: villa di lusso, spostamenti con il jet privato e ristoranti di un certo livello . Tanto che in Spagna hanno provato a fargli i conti in tasca: l'attaccante della Juventus avrebbe speso circa 20.000 euro in 72 ore!

Il portoghese è ormai un patrimonio della Serie A ma, dopo tanti anni a Madrid, l'interesse nei suoi confronti è ancora alto. Lo dimostra il sito El Espanol che ha quantificato in 20.000 euro la cifra spesa per la toccata e fuga croata. Partiamo con le cifre, dunque. La coppia ha soggiornato nella villa Sherezade, lussuoso palazzo di 4.200 metri quadrati su tre piani, realizzato in pietra bianca che si affaccia direttamente sul mare (ha spiaggia e molo privati) per un conto di 7.000 euro a notte.



CR7 è stato visto sia nel ristorante Dubrovnik a Lopud, in realtà ideale per un pasto "economico" visto che i piatti in carta non superano i 30 euro, sia nel più prestigioso 360, una stella Michelin, il cui menù degustazione costa 120 euro a persona. Infine, bisogna contare gli spostamenti da e verso la Croazia con il jet privato del portoghese, si stima che un'ora di viaggio costi circa 1.900 euro, oltre al noleggio di un van di lusso per muoversi intorno a Dubrovnik. Insomma, niente male.