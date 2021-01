Cristiano Ronaldo miglior marcatore di sempre? La federcalcio ceca non ci sta

ETERNA BATTAGLIA

Con la rete nella finale di Supercoppa italiana Cristiano Ronaldo ha realizzato la propria rete numero 760 in carriera e come ormai consolidato a ogni sua marcatura, è partito il ritornello sull'etichetta di "miglior marcatore di sempre". Dopo Pelé e gli attacchi dal Brasile, ora il fuoriclasse portoghese deve difendersi dalle rivendicazioni della federcalcio ceca: "Secondo le nostre ricerche statistiche, Joseph Bican ha realizzato 821 gol".

Sui numeri di Cristiano Ronaldo ci sono pochi dubbi essendo il campione portoghese protagonista in un'epoca in cui tutto è tracciato e salvato senza possibilità di errori. Decisamente più complicato è stare dietro alla conta di giocatori come Pelé prima e Bican poi, attivi in epoche più lontane e con una raccolta dati senza dubbi meno precisa dell'attuale. Per questo dopo aver superato Romario (746 gol), CR7 che ora conta 760 marcature tra club e nazionale deve scontrarsi con i sostenitori di campioni del passato che a seconda della fonte contano più o meno segnature.

Di Pelé è stato detto, con tanto di cambio della bio su Instagram del campione brasiliano, ma ora la rivendicazione è arrivata dalla federcalcio della Repubblica Ceca che si è esposta pubblicamente rivendicando i numeri di Joseph Bican, bomber ceco protagonista prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale. Per l'organizzazione di Praga il loro bomber ha all'attivo 821 reti e non 759 come poteva sembrare: "Abbiamo basato la nostra ricerca sulle statistiche derivanti dai più prestigiosi siti che se ne occupano, e da cui emergono 805 gol segnati da Bican. Ma a questi vanno aggiunti quelli segnati nel 1952 nella seconda divisione ceca: li abbiamo trovati e anche anche fatto controlli incrociati, perciò possiamo concludere che le reti segnate da Bican in carriera siano effettivamente 821", parola di Jaroslav Kolar, capo del comitato per la Storia e la Statistica del calcio.