Cristiano Ronaldo l'infaticabile: allenamento in piscina

Un po 'di corsa in piscina per Cristiano Ronaldo. Il portoghese, come al solito, non si ferma mai e si sta allenando anche dal caldo di Dubai, dove è in vacanza con la famiglia, e ha utilizzato una vasca particolare per tenersi in forma. Il fenomeno della Juve ha poi postato tutto sui social: una bella notizia per Sarri in vista del rientro e della seconda parte di stagione. CR7 è più motivato che mai.