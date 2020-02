Cristiano Ronaldo: "Il mio gol più bello l'ho fatto alla Juventus"

L'INTERVISTA

Cristiano Ronaldo ha festeggiato il suo secondo compleanno con la maglia della Juventus, il trentacinquesimo in totale. Un'occasione per fare un bilancio della carriera: "Il mio gol più bello è stato contro la Juventus, quello in rovesciata è stato sicuramente il più difficile". Ronaldo però ha ancora voglia di vincere: "Giocare alla Juve mi dà la possibilità di vincere ancora la Champions, abbiamo una buona squadra ma sappiamo che è difficile".

Dopo la festa a sorpresa con l'auto da 600mila euro regalatagli dalla fidanzata Georgina, Cristiano Ronaldo ha parlato a Canal 11: "Non avrei mai pensato di vincere tutto quello che ho vinto - ha raccontato -. Mi sarei visto a 35 anni mentre andavo a pescare a Madeira". Invece il futuro parla ancora di Champions League, un tabù in casa Juventus che il portoghese vuole sfatare: "Vincere dipende da molti fattori, ma abbiamo le qualità per vincerla. Andiamo avanti passo dopo passo".