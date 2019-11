Cristiano Ronaldo-Georgina, che bomba! "Nozze segrete in Marocco"

L'INDISCREZIONE

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sarebbero sposati in gran segreto in Marocco. Lo riporta Novella 2000, secondo cui la cerimonia sarebbe stata assolutamente blindata e a prova di paparazzi. Inoltre, sempre secondo la stessa fonte, CR7 avrebbe leggermente modificato il testamento per tutelare maggiormente la moglie. Dopo i rumors risalenti a dodici mesi circa un possibile matrimonio imminente, pare dunque che a sorpresa ci sia stata una svolta inaspettata. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, nozze segrete in Marocco?









Il condizionale però è d'obbligo, perché a far esplodere la bomba sarebbero bastate soltanto due parole, "mio marido", pronunciate da Georgina Rodriguez. Se Novella 2000 dà le nozze per celebrate, alcuni sostengono invece che il matrimonio sia stato solo pianificato e che le celebrazioni avverranno a breve. A organizzare il tutto, secondo quanto scritto da Novella 2000, sarebbe stato l'amico di CR7 e miliardario marocchino Badr Hari, campione di kickboxing.

La decisione di unirsi in matrimonio sarebbe arrivata dopo gli Mtv EMA, quando Georgina è stata etichettata solo come "un'accompagnatrice" di Cristiano Ronaldo e, sempre secondo Novella 2000, ad accelerare le operazioni ci si sarebbe messo anche il "saluto speciale" di Rita Pereira, amica (forse un'ex) di CR7, che proprio in occasione degli Mtv EMA si è gettata tra le braccia del portoghese liquidando Georgina con un semplice "ciao".

Ma non è finita qui, perché stando a quanto si legge la madre di Ronaldo, Dolores Aveiro. avrebbe accolto con gioia contenuta il matrimonio tra suo figlio e Georgina e il portoghese avrebbe anche modificato il proprio testamento per tutelare la moglie. A conferma della notizia ci sarebbero le parole di una persona "molto vicina alla coppia" che avrebbe dichiarato a Novella 2000: “Avevo capito tutto già dal 29 agosto scorso: quel giorno Cristiano è andato a Madeira dai suoi legali e ha cambiato il testamento per tutelare anche Georgina. Prima di allora tutto il suo patrimonio sarebbe stato gestito da sua madre, mentre quel giorno cambiò alcune disposizioni e inserì Georgina”.