CR7: "Orgoglioso degli oltre 100 gol con la fantastica maglia della Juve"

Dopo il bilancio criptico pubblicato nei giorni scorsi con tanto di ringraziamento per il "viaggio", Cristiano Ronaldo torna a farsi vivo sui social celebrando i suoi record in bianconero. "Ogni gol ha dietro la sua storia ed è sempre il risultato dello sforzo della squadra. Sempre!", ha scritto su Instagram a corredo di una video-carrellata di gol con la maglia della Juve. "Orgoglioso di essere il primo top scorer Juventus di serie A dal 2008 - prosegue il portoghese - . Orgoglioso di aver segnato più di 100 gol con questa fantastica maglia e orgoglioso di aver raggiunto 40 gol per l'undicesima stagione nella mia carriera. E non è ancora finita!".

Getty Images