CR7, che smacco: Caster Semenya lo batte nella sfida degli addominali

Cristiano Ronaldo è un mostro su un campo da calcio, ma anche dal punto di vista fisico ha pochi rivali. Il campione della Juve cura in modo certosino i suoi muscoli, ma questa volta ha trovato pane per i suoi denti. Costretto in isolamento a Madeira, CR7 ha lanciato una sfida ai suoi follower ribattezzata Living Room Cup, invitandoli a fare meglio di lui negli addominali: 142 in 45 secondi. Sfida accettata e stravinta da Caster Semenya: la due volte campionessa olimpica degli 800 metri ne ha fatti la bellezza di 176, stracciando il 5 volte Pallone d'Oro.