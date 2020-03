Coronavirus, secondo caso alla Juventus: Matuidi positivo

NUOVO CASO

Secondo caso di positività al Covid-19 per un giocatore della Juventus. Dopo Daniele Rugani, anche il calciatore Blaise Matuidi è stato sottoposto ad esami medici che hanno rivelato la sua positività al Coronavirus-COVID-19. Il calciatore, da mercoledì 11 marzo, in isolamento volontario domiciliare, continuerà ad essere monitorato e a seguire lo stesso regime. Sta bene ed è asintomatico. Coronavirus, tutti gli sportivi positivi Getty Images

Getty Images Dopo la società civile, il coronavirus - come facilmente prevedibile - si sta allargando anche al mondo dello sport. Il COVID-19, come spiegano i virologi, è un virus che non fa sconti e colpisce chiunque, anche gli sportivi che sono costantemente monitorati. Daniele Rugani (Juventus) è il stato il primo caso in Serie A, Mikel Arteta (Arsenal) il primo manager a essere infettato. Guarda la gallery con tutti gli atleti e gli allenatori che hanno contratto l'infezione.





Nelle prossime ore verranno effettuati nuovi tamponi e se la Juventus non diramerà alcun comunicato significherà che i calciatori sono negativi al Coronavirus. Intanto, Maurizio Sarri sta continuando a lavorare e lo fa da casa sua. Il tecnico è in costante contatto con il suo staff. Sarri guarda molti video in attesa di poter tornare ad allenare la squadra sul campo.

PJANIC: "ANDRA' TUTTO BENE FRATELLO"

Abbracciati durante i festeggiamenti dello scudetto. Miralem Pjanic saluta così, su Instagram, il compagno Blaise Matuidi positivo al coronavirus. "Forza fratello, andrà tutto bene!", è il messaggio del bosniaco. Tantissimi i commenti social per il centrocampista francese, tra cui quello dell'ex bianconero Mehdi Benatia; "Il virus non sarà in grado di sconfiggere un soldato come lui", scrive il difensore, oggi all'Al-Duhail.