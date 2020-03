Coronavirus, la foto della festa che spaventa la Juve... e l'Inter

CORONAVIRUS

Una immagine di gioia che adesso diventa il simbolo della grande paura: la festa dei giocatori della Juve dopo il successo di domenica sera contro l'Inter è la testimonianza visiva di un abbraccio collettivo che ora, dopo la positività accertata di Daniele Rugani al coronavirus, spaventa i compagni di squadra ma anche, allargando ovviamente il discorso, avversari e tutti coloro che in un modo o nell'altro sono venuti a contatto con il difensore bianconero, Ecco perché anche l'Inter andrà in quarantena.

In un momento come questo non possono che venire in mente le parole del presidente dell'Inter Steven Zhang, non tanto quelle del suo post tanto discusso su instagram, quanto invece quelle ancora più dure rilasciate a Londra quando aveva definito sin troppo leggere le sue critiche per la superficialità con cui si stava affrontando la situazione di emergenza dovuta all'epidemia Covid-19.

L'immagine della festa nello spogliatoio bianconero è da questo punto solo emblematica perché, al di là di chi abbia o meno giocato, è tutto lo svolgimento di un'intera partita (come volevasi dimostrare) che ora mette a rischio tutti i protagonisti in campo e non solo. Ne consegue, ovviamente, che i giocatori di Juve e l'Inter (e con loro anche dirigenti, medici, massaggiatori, dirigenti, chiunque insomma possa essere venuto a contatto diretto o indiretto con Rugani allo Stadium) dovranno ora andare in quarantena.

Il primo caso eclatante nel match più eclatante. Quello per cui si erano spese polemiche su polemiche. Ora, più che mai, emblematiche di una situazione che andava affrontata ben diversamente.