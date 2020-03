Coronavirus, Dybala: "Sto bene, sono in isolamento volontario: no fakenews!"

A smentire la falsa notizia sulle condizioni di Dybala ci aveva pensato da subito la Juventus. Ora è intervenuto lo stesso giocatore bianconero che con un messaggio via twitter ha precisato di stare bene e di essere in isolamento volontario, bollando giustamente come fakenews quella rilanciata da alcuni media sudamericani su una sua positività al Coronavirus: "Buongiorno a tutti - ha scritto Dybala questa mattina - voglio confermare a tutti che sto bene e sono in isolamento volontario (come il resto dei compagni di squadra dopo la positività accertata di Daniele Rugani, ndr). Grazie a tutti per i messaggi, mi auguro che anche tutti voi possiate stare bene. Diciamo no alle fakenews!"