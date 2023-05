Cori contro Vlahovic a Bergamo, gara sospesa per 1'

Juve, colpo Champions al Gewiss Stadium











































Finale concitato e nervoso in Atalanta-Juventus a causa di cori offensivi contro il bianconero Dusan Vlahovic. L'arbitro Doveri ha fermato per circa un minuto il match perché alcuni tifosi bergamaschi del settore Curva Nord Pisani, hanno rivolto parole di discriminazione razziale verso l'attaccante serbo nel finale della partita. Nel recupero Vlahovic ha poi realizzato il gol 2-0, si è rivolto al pubblico di casa facendo il segno prima di tacere, portando il dito alla bocca, e poi di continuare, alzando le braccia: per questo è stato ammonito dal direttore di gara.