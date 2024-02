Chiesa si ferma: botta da Alex Sandro in allenamento, c'è la contusione al piede destro

VERSO NAPOLI-JUVENTUS

L'ex Fiorentina ha lasciato la seduta: giovedì verrà rivalutato dai medici bianconeri

© Getty Images Guai in casa Juventus sul fronte Federico Chiesa. Il 26enne ha abbandonato stamane l'allenamento in corso alla Continassa zoppicando: colpa di un duro intervento di Alex Sandro nel corso della partitella. Dopo lo scontro immediato l'ingresso dello staff medico sul terreno di gioco: si tratterebbe di una contusione al piede destro. L'ex Fiorentina ha inizialmente provato a continuare la seduta, salvo poi arrendersi chiamato fuori da Allegri. Nella giornata di giovedì verrà rivalutato, ma non sembra esserci grande preoccupazione.

Da valutare le sue condizioni in vista del Napoli: domenica sera saranno assenti pure Danilo, Perin, De Sciglio, McKennie e Rabiot. Si è rivisto invece Kean: le condizioni dell'ex Psg continuano a migliorare, l'attaccante si è unito al resto del gruppo anche se la sensazione è che possa rientrare soltanto per la sfida del 10 marzo contro l'Atalanta. Al fianco di Vlahovic quindi, pronto il turco Yildiz in caso di forfait totale di Chiesa, al centro anche di tante voci in merito al rinnovo del contratto in scadenza nel 2025.