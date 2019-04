Champions, Ten Hag: "Juve favorita, ma noi sappiamo giocare bene. De Jong? Decide lui"

15/04/2019

Se abbiamo già vinto al Bernabeu, perché non possiamo rifarlo allo Juventus Stadium? In fondo è questa la domanda che accompagna come un lento e continuo refrain la discesa dei Lancieri a Torino. E la loro guida, il tecnico Erik ten Hag che ha forgiato il nuovo Ajax-spettacolo, sa meglio di tutti che la possibilità può tramutarsi in realtà solo a patto di "superare un'altra volta i nostri limiti". Che poi, tradotto, nella mentalità olandese significa scendere in campo pensando che il concetto di limite è solo una inutile e fuorviante auto-imposizione: "Una settimana fa ad Amsterdam con la Juve abbiamo dimostrato di saper giocare, dobbiamo ripeterci per andare più avanti possibile. Se giochiamo bene, possiamo fare bene. Sono fiducioso per il semplice fatto che vedo come ci alleniamo e giochiamo. Servirà solo migliorare un poco il nostro piano tattico".



E tra chi sa sicuramente giocare bene, c'è Frankie De Jong: il talento trai talenti di questo Ajax alle prese con qualche problemino fisico: "Lui è un ottimista, lo è sempre. Dipende dal giocatore, l'ultima decisione sarà la sua, certo il rischio deve valere la pena, se è troppo grosso non lo corriamo. Ma lui pensa in positivo e certo non si risparmierà. Vedremo comunque tra oggi o domani".