Caso Ronaldo-Mayorga, New York Times: "Niente USA per la Juve alla ICC"

20/03/2019

Dalle colonne del New York Times arriva un'indiscrezione sui programmi della Juve per questa estate. Stando al quotidiano Usa, i bianconeri non prenderanno parte alla solita tournée negli Stati Uniti per disputare la International Champions Cup, ma giocheranno il torneo in Cina e a Singapore. Una decisione, riferisce Tariq Panja, legata probabilmente ai problemi giudiziari di Cristiano Ronaldo, alle prese con la riapertura dell'indagine a suo carico per il presunto stupro ai danni di Kathryn Mayorga.