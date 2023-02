Caso Plusvalenze Juventus: Sandulli si autosospende da Collegio Garanzia

© Getty Images

Nel caso Plusvalenze della Juventus, Piero Sandulli si è autosospeso dalla carica di vicepresidente della seconda sezione del Collegio di garanzia dello sport. Il giudice qualche settimana fa aveva rilasciato alcune dichiarazioni su organi di stampa in merito alla sentenza che ha condannato la Juventus al -15 in campionato. Dichiarazioni che in una nota del 3 febbraio il Collegio di Garanzia presso il Coni aveva specificato fossero "a titolo personale".