Capello: "Alla Juventus non esiste l'appagamento"

Fabio Capello, presente alla cerimonia dei Laureus 2020, ha parlato della situazione della Juventus: "Appagamento? Conosco quell'ambiente, non esiste. La squadra forse non interpreta il gioco di Sarri ma il livello dei giocatori è talmente alto che arrivano i risultati". Sul ritorno di Ibrahimovic al Milan: "Sono contento per lui, evidentemente mancava personalità e ora sta tirando fuori dai compagni quello che non riuscivano a esprimere prima".