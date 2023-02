Buffon: "Il -15 alla Juve? Forse l'antipotere vuole battere il potere che vince"

Gigi Buffon ha lasciato la Juve da ormai due anni, ma il suo cuore resta bianconero. E il momento che stanno vivendo i suoi ex compagni, in campo e soprattutto fuori dal campo, non può lasciarlo indifferente. Tanto da provare a dar loro un consiglio. "Di far leva, per ottenere il massimo, sull’unico aspetto positivo della vicenda. Per quel che li riguarda, non hanno più nulla da perdere: tutto ciò che guadagneranno non sarà più preteso, sparisce la pressione di dover andare per forza in Champions o rimanere accanto al Napoli. E’ una sfumatura che alleggerisce", ha detto a La Stampa.