Allegri-Gasperini, scontro diretto per il terzo posto con gli attacchi spuntati

VERSO ATALANTA-JUVE

Ai bianconeri mancano Vlahovic e Milik, la Dea è ancora senza Scamacca e con De Ketelaere acciaccato

© Getty Images Dopo le vittorie di Napoli, Milan e Inter, Juve e Atalanta si sfidano per rimanere in scia al terzo posto. Per tenere il passo delle prime della classe però Allegri e Gasperini dovranno fare i conti con i rispettivi attacchi "spuntati". Senza Vlahovic e Milik, i bianconeri davanti si affideranno al tandem Kean-Chiesa. Con Scamacca ancora fermo ai box e con De Ketelaere acciaccato, i nerazzurri invece davanti dovrebbero schierare Koopmeiners alle spalle di Pasalic e Lookman. Mosse sostanzialmente obbligate, che al Gewiss Stadium testeranno la resa delle "seconde linee" e dei piani B di Juve e Atalanta.

Vedi anche juventus Juventus, Allegri presenta la sfida con l'Atalanta: "Vlahovic e Milik non ci saranno, Kean titolare"

Al netto delle assenze, del resto, a Bergamo in palio ci sono punti pesantisismi per la classifica. In gioco non c'è solo il terzo posto, ma anche la necessità di non perdere contatto con le altre big in un momento cruciale della stagione con tante gare ravvicinate e gli impegni di coppa a mescolare le carte e complicare tutto tra infortuni e pressioni.

Problema con cui la Juve in questa stagione non dovrà fare i conti vista l'assenza europea e che dovrà saper trasformare in opportunità, cercando di guadagnare più punti possibili soprattutto negli scontri diretti per lanciare anche un segnale forte e chiaro nell'affollata lotta per lo scudetto. A partire proprio da Bergamo, dove gli uomini di Allegri dovranno dimostrare di essere all'altezza nonostante le difficoltà in attacco e di avere più opzioni per restare aggrappati alle milanesi e mettere pressione.

Tutto con ancora un centrocampo da registrare nei meccanismi e laterali non certo devastanti nell'uno contro uno. Tema tattico che potrebbe incidere in maniera negativa contro la mediana organizzata di Gasperini, capace di pressare, dare ritmo e verticalità e di mettere in difficoltà qualsiasi centrocampo spostando poi la battaglia sulle corsie esterne.

Vedi anche juventus Juventus, sui social si rivede Pogba