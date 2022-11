Juve, Allegri sorride tre volte: recuperati Vlahovic, Di Maria e Bremer per l'Inter

JUVE

Il tecnico bianconero ritrova tre pedine fondamentali per la sfida contro i nerazzurri. E può finalmente contare su Chiesa

© Getty Images L'infermeria della Juve comincia a svuotarsi: Max Allegri può finalmente respirare dopo la maxi emergenza dell'ultimo periodo, che lo ha costretto a portare soltanto sette giocatori in panchina in occasione della gara di mercoledì in Champions League contro il Psg. Per l'importante sfida di domenica sera allo Stadium contro l'Inter il tecnico bianconero recupera in un colpo solo tre pedine fondamentali: Vlahovic, Di Maria e Bremer. L'ex Fiorentina ha saltato le sfide contro Lecce e Psg per un fastidio che ha fatto temere il riacutizzarsi della pubalgia già accusata lo scorso giugno ed è pronto a riprendersi il posto in attacco. Con il serbo potrebbe esserci dal 1' il Fideo, reduce dalla lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra rimediata nella trasferta europea di Haifa contro il Maccabi. Tutto dipenderà dal responso degli ultimi due allenamenti: o entrambi titolari e Dusan in coppia con Milik. Con un Chiesa che, dopo un'assenza di 10 mesi e il rientro in campo per 20' in Champions, scalpita per tornare protagonista.

Allegri può sorridere anche guardando al reparto arretrato: in difesa riecco Bremer, che si è ristabilito dopo la lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra accusata nel derby contro il Torino. Al fianco del brasiliano ci sarà il connazionale Danilo, al rientro dopo la squalifica contro il Psg. Ballottaggio tra Alex Sandro e Bonucci per la terza maglia. In mezzo, Locatelli confermato in regia con Rabiot e Fagioli. Cuadrado e Kostic sugli esterni. "All'Inter portiamo rispetto, ma penso che stiamo tornando a fare bene le cose, a stare sempre in partita, a stare concentrati. Tutte cose che in certe gare sono di grande importanza", ha detto Danilo sulla sfida all'Inter in un'intervista a Dazn.