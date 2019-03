Allegri non fa drammi: "Ha pesato l'Atletico: un ko che ci fa bene, anche in vista Champions"

17/03/2019

Doveva prima o poi capitare ed è successo a Genova contro il Genoa di Cesare Prandelli. La Juve cade per la prima volta in stagione in campionato e lo fa all'indomani della grande impresa in Champions contro l'Atletico Madrid: "Sicuramente la partita di Coppa ha pesato - ha riconosciuto nel dopo-partita il tecnico della Juve bianconero Max Allegri - meno male che il ko è arrivato oggi, abbiamo la sosta per ricaricarci fisicamente e psicologicamente. Questa è una sconfitta che può farci bene: prima o poi doveva succedere, cerchiamo di farne tesoro. Nel primo tempo abbiamo rischiato, nel secondo abbiamo preso i due gol ma paradossalmente non abbiamo giocato male. Non possiamo pensare certo di vincere tutte le partite, penso che i ragazzi abbiano fatto e stiano facendo bene".



Un ko dunque salutare, per un campionato comunque già ipotecato se non vinto e per un cammino europeo che necessita anche di un nuovo pieno di energie. Anche per Cristiano Ronaldo: "Oggi ha riposato - ha concluso Allegri - tanto sapevo che sarebbe stata una partita così, anche lui deve rifiatare". Infine un plauso a Sturaro: "Era un anno che non giocava, ci ha messo un minuto per segnare, gli faccio i complimenti".