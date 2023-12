Allegri, gol di Gatti e show con Landucci: "Ti do un cazzotto e ti sfondo"

© Getty Images

E' un Max Allegri decisamente senza freni quello che si prende la vittoria sul Monza e il primato provvisorio in classifica (in attesa di Napoli-Inter di domenica sera). Il tecnico bianconero, che si era infuriato per il gol di Valentin Carboni nel recupero e si era lamentato ("Ma come si fa a prendere un gol così?") con il suo vice, ha esultato in maniera curiosa al gol partita di Gatti prendendosela con il malcapitato Landucci, cui ha urlato in faccia “ti do un cazzotto e ti sfondo!“ in evidente trance agonistico. Un episodio che testimonia la carica del tecnico livornese e la sua voglia di portare sempre più in alto la sua Juventus.