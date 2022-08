A Villar Perosa è nata la nuova Juventus di Allegri: “Proviamo cose nuove”

Con la tradizionale amichevole in famiglia di Villar Perosa tra Juventus A e Juventus B (Under 23) si è simbolicamente aperta ieri la nuova stagione dei bianconeri di Allegri, che per il prossimo campionato ha in mente una rivoluzione del gioco dei bianconeri: "Stiamo provando cose nuove”, ha dichiarato dopo la partita Manuel Locatelli confermando quanto svelato da Perin di ritorno dalla tournée negli Usa (“Allegri ha capito che serve più costruzione dal basso”).