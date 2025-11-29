Juventus, Yildiz: "Spalletti mi lascia giocare come voglio"

Grazie alla sua doppietta, Kenan Yildiz ha permesso alla Juventus di tornare a vincere in campionato superando 2-1 il Cagliari. Queste le sue parole a Dazn nel post partita: "Mi sono sentito bene per la partita dopo Bodo. Sono contento per la squadra e speriamo di poter continuare così. Spalletti? Mi lascia stare libero di giocare come voglio, sono contento di aiutare la mia squadra. Record di Del Piero? Non guardo le statistiche, voglio giocare bene con la fiducia, con la gioia, questo posso fare in tutte le partite".