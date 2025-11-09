Juventus, Yildiz a Del Piero: "Buon compleanno, leggenda"

E' il compleanno di Alessandro Del Piero, l'ex capitano della Juventus compie 51 anni. Tutto il mondo bianconero ha omaggiato la leggenda vivente con tanti messaggi di auguri sui social, anche Kenan Yildiz ha voluto mandare un abbraccio virtuale a 'Pinturicchio': "Buon compleanno, leggenda" ha scritto in una storia su Instagram. A corredo del suo messaggio, il breve video pubblicato dall'account ufficiale del club, nel quale si vede Del Piero che riceve una torta a tinte rigorosamente bianconere con il numero 10 disegnato sopra e spegne la candelina.