Bologna, il vice Niccolini: "Grande partita, emozionato per le lacrime di Pessina"

"Abbiamo fatto una grande partita contro una grande squadra, sono contento per Pessina, vederlo piangere a fine partita mi ha emozionato. Questo è un gruppo sano e forte, ci godiamo questa vittoria". Così a Dazn, Daniel Niccolini, il vice di Vincenzo Italiano sulla panchina del Bologna facendo riferimento al giovanissimo portiere rossoblù Massimo Pessina, che ha fatto il debutto nel massimo campionato. "Cerchiamo di tenere il gruppo unito, tutti sanno quello che devono fare. Non è sempre facile fare prestazione ma oggi l'abbiamo messa in campo. Stiamo facendo molto bene, giocando bene e facciamo risultato ma noi guardiamo partita in partita e non a lungo termine, questa è la nostra forza", ha concluso.