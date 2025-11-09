Fiorentina, Vanoli: "Fatto un piccolo passo, abbiamo tanti problemi"

"Fare mezzo allenamento e oggi scendere in campo non è facile. Faccio i complimenti ai miei ragazzi. Siamo stati compatti, e abbiamo avuto la consapevolezza di dove siamo e dove eravamo e anche con chi giocavamo. Dobbiamo ritrovare fluidità e positività per evitare gli errori che abbiamo fatto nei gol subiti". Così l'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli a Dazn, dopo il pareggio con il Genoa. "La Fiorentina prende tanti gol da palla inattiva? E' una statistica che ho visto anche io. Sulle palle da fermo ci siamo messi a uomo, invece che a zona. Sulla linea non siamo riusciti ancora a lavorare. Io cercavo questa prestazione da loro, in coppa è stata buttata via una gara al 90esimo. Bravissimi i ragazzi che sono entrati, ottimo spirito", ha aggiunto. "A volte la cosa che fa più paura è ritrovare la consapevolezza di dove sei. Io gli voglio far capire questo. So che i nostri tifosi sono delusi. Oggi un passettino lo abbiamo fatto, abbiamo tanti problemi", ha concluso.