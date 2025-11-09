Ligue 1: Strasburgo supera Lilla, vincono Metz e Angers
09 Nov 2025 - 19:23
09 Nov 2025 - 19:23
Questi i risultati della 12ma giornata della Ligue 1: Lorient-Tolosa 1-1; Angers-Auxerre 2-0; Metz-Nizza 2-1, Strasburgo-Lilla 2-0. Lo Strasburgo scavalca il Lilla e si piazza al quarto posto provvisorio con 22 punti.
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.