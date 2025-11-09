Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Ligue 1: Strasburgo supera Lilla, vincono Metz e Angers

09 Nov 2025 - 19:23

Questi i risultati della 12ma giornata della Ligue 1: Lorient-Tolosa 1-1; Angers-Auxerre 2-0; Metz-Nizza 2-1, Strasburgo-Lilla 2-0. Lo Strasburgo scavalca il Lilla e si piazza al quarto posto provvisorio con 22 punti.

Ultimi video

01:14
I convocati di Gattuso

I convocati di Gattuso

00:45
MCH UTRECHT AJAX 2-1 MCH

Ajax, debutto da incubo per Grim: subito sconfitto

00:55
MCH AMBURGO-BORUSSIA D. MCH

Il Borussia ci spera ma viene raggiunto dall'Amburgo

01:26
MCH HOFFENHEIM-LIPSIA MCH

Se il Bayern non sorride, il Lipsia piange: sconfitto dall'Hoffenheim"

01:41
MCH RACING-DEFENSA Y JUSTICIA 1-0 MCH

Il Racing del presidente Milito batte il Defensa e vola verso i playoff

01:14
MCH UNION BERLINO-BAYERN MCH

Il Bayern perde punti per la prima volta ma che gol Luis Diaz!

02:16
DICH GABBIA DA MIX POST PARMA-MILAN 8/11 DICH

Gabbia: "Abbiamo lasciato già troppi punti in partite così"

01:31
DICH PELLEGRINO DA MIX POST PARMA-MILAN 8/11 DICH

Pellegrini: "L'immagine che mi tengo è quella del Parma del secondo tempo"

02:16
DICH BARONI DA MIX POST JUVE-TORO 8/11 DICH

Baroni: "Un bel piglio, un bel secondo tempo, quasi la vinciamo"

02:57
DICH SPALLETTI DA MIX POST JUVE-TORO 8/11 DICH

Spalletti: "1000 punti in carriera? Contano i prossimi tre"

02:10
DICH LAZARO DA MIX POST JUVE-TORO 8/11 DICH

Lazaro: "Questo punto fa vedere che siamo sulla strada giusta"

02:34
DICH DI GREGORIO DA MIX POST JUVE-TORO 8/11 DICH

Di Gregorio: "Peccato, ci tenevamo a vincere"

00:46
DICH GROSSO PRE ATALANTA DICH

Grosso: "Servirà una prestazione collettiva e anche fortuna"

00:38
DICH JURIC PRE SASSUOLO DICH

Juric: "Bravisismi a Marsiglia, ma ora dobbiamo continuare su questa strada"

01:29
CONFERENZA STAMPA SARRI SRV

Sarri: "Per battere l'Inter servono 25 giocatori folli"

01:14
I convocati di Gattuso

I convocati di Gattuso

I più visti di Calcio

CONFERENZA STAMPA SARRI SRV

Sarri: "Per battere l'Inter servono 25 giocatori folli"

DICH SPALLETTI DA MIX POST JUVE-TORO 8/11 DICH

Spalletti: "1000 punti in carriera? Contano i prossimi tre"

Juventus live

Juventus avanti con gli Elkann

DICH DE ROSSI 7/11 DICH

De Rossi: "Ho questa occasione con una squadra che è una grande"

Un Milan a fari spenti

Milan, avanti a fari spenti

DICH VANOLI FIORENTINA 7/11 DICH

Vanoli: "Dobbiamo essere bravi a resettarci, oggi inizia un'altra battaglia"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:23
Ligue 1: Strasburgo supera Lilla, vincono Metz e Angers
19:01
Genoa, De Rossi: "Super contento dell'atteggiamento, ho risentito i brividi"
18:05
Fiorentina, Vanoli: "Fatto un piccolo passo, abbiamo tanti problemi"
17:39
Premier League: poker Aston Villa, cade il Leeds a Nottingham
17:31
Bologna, il vice Niccolini: "Grande partita, emozionato per le lacrime di Pessina"