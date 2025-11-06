Logo SportMediaset

Calcio

Juventus, Vlahovic in gruppo: ci sarà nel derby contro il Torino

06 Nov 2025 - 17:00
DUSAN VLAHOVIC, 25; JUVENTUS; VdM: 35MLN © IPA

DUSAN VLAHOVIC, 25; JUVENTUS; VdM: 35MLN © IPA

Ottime notizie per Luciano Spalletti e la Juventus in vista del cruciale derby della Mole contro il Torino, in programma sabato alle ore 18. Dusan Vlahovic ha superato il problema fisico ed è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo. L'attaccante serbo ha smaltito il fastidio agli adduttori accusato nel finale della recente sfida di Champions League contro lo Sporting Lisbona ed è, di fatto, recuperato. Vlahovic è pienamente a disposizione di Spalletti, che a questo è pronto a lanciarlo dal primo minuto nella formazione iniziale.

