Juventus: Massimo Mauro in visita alla sede bianconera

La Juventus lavora alla Continassa e ha ricevuto la visita di Massimo Mauro. L'ex calciatore è stato al quartier generale bianconero e ha scattato una fotografia insieme all'amministratore delegato, Maurizio Scanavino, proprio sotto alla scritta dedicata a Gianluca Vialli: "Il lavoro di squadra vince", onorando così la memoria della bandiera bianconera scomparsa nel gennaio 2023 dopo una lunga lotta contro un tumore al pancreas. In campo, invece, il tecnico Tudor deve gestire i vari acciaccati: oltre a Mbangula e Perin, già out nella sfida contro il Lecce, hanno lavorato con un programma personalizzato anche McKennie e Koopmeiners, usciti con qualche noia dall'ultima gara di campionato. I quattro giocatori verranno valutati dallo staff medico in vista del prossimo turno, con la Juve impegnata nel lunedì di Pasquetta alle 20:45 sul campo del Parma.