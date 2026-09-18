Spalletti, la difesa a tre e il doppio centravanti sono esperimenti da ripetere contro squadre più forti

Nico Gonzalez e Douglas Luiz non sono giocatori nuovi a tutti gli effetti, sono tornati da prestiti e sono tornati bene, con più continuità nei novanta minuti di una partita, con cognizione di quello che fanno in campo. Il giudizio è: promossi. Poi c'è Grabara, che ha esordito nella Juve non ha preso gol, non ha quasi effettuato parate (se non un paio facili), ma ha contribuito con un assist che ha portato al gol di Nico Gonzalez. Anche per lui il giudizio è: praticamente promosso. Ma sarebbe bello vederlo parare.