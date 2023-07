Juventus, Gatti: "Bonucci mi manca in campo e fuori, mi ha aiutato tanto"

JUVENTUS

Il difensore bianconero non nasconde il dispiacere per la situazione legata al compagno, ma è ambizioso: "Voglio affermarmi e vincere"

Federico Gatti vuole prendersi sempre più un posto da protagonista nella difesa della Juventus, tentando di ritagliarsi il proprio spazio per la stagione verrà. Campionato che l'ex Frosinone affronterà però con la consapevolezza di non avere al proprio fianco in campo l'amico e compagno Leonardo Bonucci, esubero di lusso in bianconero e messo ai margini del progetto da parte della società. "Manca in campo e fuori, per me è stata una spalla" ha detto il difensore ai microfoni di Sky commentando la situazione legata all'ex capitano.

"Sono scelte societarie su cui non voglio entrare, perché non mi competono, ma voglio solo dire che l'anno scorso mi ha aiutato molto" ha detto Gatti, sottolineando che per lui Bonucci è stato una spalla "con cui confrontarmi anche nelle difficoltà su tante cose". Vedi anche juventus Juventus, l'agente di Bonucci rompe il silenzio: "Vuole restare, voci di mercato fantasiose"

Una decisione, quella della società, che ha di certo stupito Gatti che però vuole dare il massimo per la causa bianconera, con l'obiettivo di alzare al cielo un trofeo con la maglia della Juventus: "Non ho mai vinto nulla e voglio vincere, come tanti miei compagni. La vittoria è la cosa più bella perché rimane scritto nella storia e nessuno ti cancella".

E quella che sta per iniziare sarà la stagione in cui Gatti vuole sorridere e confermarsi: "In questa stagione voglio affermarmi, migliorare i numeri e le presenze che ho fatto lo scorso anno. Sarà difficile, perché essere alla Juventus è un motivo di orgoglio ma è difficile".