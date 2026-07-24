Otamendi saluta nazionale Argentina: "Lascio a testa alta"

"Oggi devo scrivere le parole più difficili della mia carriera. Il destino ha voluto che la mia ultima partita fosse una finale di Coppa del Mondo. Non è stato il risultato che volevamo, ma lascio a testa alta, sapendo che questa squadra ha dato tutto fino all'ultimo secondo". Con queste parole il difensore Nicola Otamendi ha annunciato su Instagram il suo addio alla nazionale argentina dopo la sconfitta nella finale dei Mondiali contro la Spagna. "Grazie, Argentina, per avermi permesso di realizzare il sogno di diventare campione del mondo", ha aggiunto l'ex giocatore del Manchester City e del Benfica ora in forza al River Plate.